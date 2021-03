Hanno tagliato il metallo in due punti, creando una sorta di "finestra" nella saracinesca che hanno usato per entrare nel negozio alla ricerca di qualsiasi oggetto di valore. L'ennesimo furto durante le ore del coprifuoco è avvenuto nella notte appena trascorsa nel centro di Napoli, in piazza Nicola Amore, i "Quattro Palazzi" sul corso Umberto I. Obiettivo dei criminali, questa volta, una piccola tabaccheria.

La scoperta al mattino, quando il titolare è arrivato per cominciare a lavorare: saracinesca divelta, interno del negozio messo a soqquadro. Oltre al danno consistente, però, i ladri non sarebbero riusciti a portare via nulla: proprio in previsione della possibilità di episodi del genere il negozio sarebbe stato lasciato vuoto, il titolare alla chiusura avrebbe portato via i soldi della cassa, le sigarette e tutto quello che avrebbe potuto fare gola ai ladri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e l'avvio delle indagini.

La zona è poco distante da via Toledo, la principale strada dello shopping di Napoli, dove negli ultimi giorni è stato registrato un preoccupante aumento di furti, per lo più con la tecnica della "spaccata": i ladri mandano in frantumi le vetrate o sfondano le porte per rubare i prodotti a portata di mano, raid che durano pochi secondi e che causano, al fronte di una refurtiva dal valore spesso contenuto, danni anche per diverse migliaia di euro. L'ultimo episodio alla fine di febbraio, ripreso da una telecamera di videosorveglianza: nelle immagini si vede un ragazzo che distrugge la vetrina di un negozio con un sasso e porta via dei capi di abbigliamento.