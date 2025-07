Furti di collanine ai concerti di Geolier ad Agnano, sono le “paranze delle discoteche”

Una panoramica. del concerto di Geolier ad Agnano (foto Vittorio Cioffi)

Approfittano della calca, della musica alta, della confusione. Allungano il braccio e un attimo dopo si sono già allontanati. Tecnica ben collaudata, tipica da discoteca e che è stata usata anche ai due concerti di Geolier all'Ippodromo di Agnano: tre furti segnalati alla Polizia di Stato venerdì sera, una manciata anche per il "bis" del giorno successivo. Non è stata formalizzata, però, nessuna denuncia, né nella sera stessa né successivamente presso gli uffici di polizia, almeno per ora. Il bilancio, ad ogni modo, potrebbe essere provvisorio: è verosimile che i casi siano stati molti di più.

I furti durante concerti e serate in discoteche

Il pubblico di Geolier, a conti fatti, è praticamente una manna dal cielo per le "paranze" di giovanissimi che arrivano da altre aree della città, anche dalla provincia, proprio con l'obiettivo di fare razzia: canottiere, maglie scollate, gioielli appariscenti a vista; tanto che la stessa security privata avrebbe a più riprese cercato di mettere in guardia i presenti.

Basta un attimo per circondare la vittima, afferrare le collane e lasciarsi inghiottire dalla folla; il più delle volte la vittima se ne accorge soltanto successivamente, in qualche momento di pausa, addirittura quando è ormai a casa. Ma, anche se se ne rendesse conto subito, il ladro ormai sarebbe già introvabile.

Le tre segnalazioni di venerdì sera, e l'altro paio arrivate il giorno dopo, sono tutte identiche tra loro e a quelle relative alle serate in discoteca; in molte occasioni, in precedenza, sono stati identificati e denunciati gruppetti provenienti dal centro storico, da San Giovanni a Teduccio e da Portici.

Le rapine: "Circondato e minacciato coi coltellini"

Sui social girano anche altre versioni. Alcuni ragazzi sarebbero stati minacciati con dei coltelli, entrati chissà come all'interno dell'Ippodromo; per arrivare all'area del pubblico c'erano da superare diversi controlli personali, introdurre un'arma era quindi difficile anche se, ovviamente, non impossibile.

Venerdì sera, però, nessuno avrebbe segnalato episodi del genere nell'immediato: nell'ufficio della Polizia di Stato appositamente approntato sono arrivate soltanto le tre denunce per furto, da parte di altrettanti ragazzi che hanno però preferito non fermarsi a formalizzare, riservandosi di farlo successivamente, per tornare a vedere il concerto.