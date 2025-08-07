Furti con spaccata e rapine a mano armata mentre era ai domiciliari, arrestato 40enne

Arrestato un 40enne napoletano: già individuato come responsabile di un furto a Posillipo, è ora accusato di altri sei episodi, tra rapine a mano armata e furti aggravati.

I danni di una spaccata in un negozio di via Toledo. [Foto di repertorio]

Era ai domiciliari ma questo non lo avrebbe fermato: sarebbe evaso dall'abitazione e avrebbe commesso tre rapine e altrettanti furti con la tecnica della "spaccata", ovvero sfondando porte e vetrine con un'automobile. È quello che hanno scoperto i poliziotti indagando su un'altra "spaccata", per la quale era stato individuato come responsabile un 40enne napoletano; l'uomo, M. M., napoletano, è finito in carcere in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli di richiesta della locale Procura.

L'approfondimento delle indagini, svolto dagli agenti del commissariato di Posillipo della Polizia di Stato, parte da un episodio della notte del 17 dicembre 2023, quando un esercizio commerciale di via Petrarca è stato svaligiato: il criminale aveva sfondato la porta di ingresso usando un'automobile rapinata qualche giorno prima e aveva portato via il registratore di cassa contenente 5mila euro.

Per quel furto è stato individuato come responsabile il quarantenne. Ed è emerso che l'uomo, anche nel periodo in cui era già sottoposto agli arresti domiciliari, si sarebbe reso responsabile anche di altri reati, commessi nel periodo tra il dicembre 2023 e il marzo 2024: tre rapine aggravate, con l'uso di armi, e altri tre furti, perpetrati in diverse zone di Napoli sempre usando un'automobile per distruggere le porte delle attività; a questi si aggiungono due evasioni dagli arresti domiciliari.