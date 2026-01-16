Fuorigrotta senz’acqua, guasto in via Leopardi: scuole chiuse nel quartiere

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Abc Napoli, che stanno cercando di limitare l’area interessata dal guasto e ripristinare il servizio.

Disagi nella mattinata odierna, venerdì 16 gennaio, per chi vive a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, in cui non c'è acqua. Come ha comunicato Abc Napoli, società che gestisce il servizio idrico in città, a partire dalle prime ore di questa mattina, infatti, si è reso necessario interrompere il servizio idrico a causa di un guasto che si è verificato in via Giacomo Leopardi. Per questo, tantissimi residenti sono senz'acqua; non solo, il guasto ha costretto alla chiusura almeno 4 scuole del quartiere – l'Istituto Comprensivo Cariteo Italico, il Circolo Didattico Leopardi-Doria, l'asilo nido Altavilla e l'asilo nido Faraglia.

Il servizio idrico dovrebbe riprendere in tarda mattinata

Stando a quanto riferito da Abc Napoli con un avviso pubblicato sui social network, il guasto dovrebbe essere riparato nella tarda mattinata odierna, intorno all'ora di pranzo, anche se non è stato comunicato un orario preciso in cui il servizio idrico sarà ripristinato. "Nella zona di Via Leopardi (Fuorigrotta) si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Le squadre stanno intervenendo con manovre di bypass per limitare l'area interessata. Il ripristino definitivo previsto nella tarda mattinata di oggi 16 gennaio 2026" è l'avviso della società pubblicato questa mattina.