Fuorigrotta, finti postini entrano in casa di un 86enne, lo legano e rubano 25mila euro: il video della rapina

All’esito delle indagini sulla rapina commessa nell’abitazione dell’anziano a Napoli, i carabinieri hanno arrestato due persone; gli altri due presunti responsabili erano già stati individuati e arrestati.

Sono immagini forti quelle della rapina compiuta nel marzo del 2025 a Fuorigrotta, quartiere della periferia Ovest di Napoli, in casa di un uomo anziano di 86 anni, che è stato ingannato, spintonato, legato e poi derubato di 25mila euro in contanti. Il video è stato diffuso oggi dopo che nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio, i carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia Bagnoli hanno arrestato due persone, ritenute responsabili del fatto insieme ad altri due soggetti già arrestati nel settembre scorso; devono rispondere di rapina e sequestro di persona.

Le immagini mostrano come due malviventi si siano finti dei postini, arrivando all'esterno dell'abitazione dell'anziano con un furgone e il classico giubbotto giallo catarifrangente. Il video, estrapolato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sia all'esterno che all'interno dell'abitazione, mostra poi come uno dei malviventi sia sceso dal furgone tenendo in mano un finto pacco e come abbia seguito l'86enne dentro casa. Nel frattempo, sono sopraggiunti altri due soggetti vestiti di nero e con il volto travisato che, insieme all'uomo ancora in attesa nel furgone, si sono avvicinati alla porta d'ingresso.

È stata la telecamera interna, posta propria vicino l'uscio, a riprendere le scene più forti. Il finto postino, entrato per primo in casa insieme all'anziano, ha preso per la gola l'86enne, spingendolo per terra e immobilizzandolo; l'uomo verrà poi legato con delle fascette per renderlo inerme. Nel frattempo, anche gli altri tre malviventi sono entrati in casa, diretti alla cassaforte nella quale era conservata l'ingente somma di denaro che i banditi sono riusciti a portare via.