Anziano legato e rapinato in casa a Fuorigrotta: colpo da 25mila euro, i ladri entrati grazie a finti postini

Due misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri per la rapina e il sequestro di persona, avvenuti in un’abitazione di Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, lo scorso 19 marzo. Caccia ai complici.

Un anziano legato con delle fascette di plastica e rapinato nella sua abitazione a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Un colpo da 25mila euro avvenuto lo scorso 19 marzo e sul quale, soltanto oggi, a distanza di sei mesi, si sta facendo chiarezza: i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli, infatti, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due soggetti, gravemente indiziati dei reati, in concorso, di rapina e sequestro di persona.

I malviventi si sono finti postini e hanno fatto entrare i complici in casa

Le indagini dei militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Napoli, sono partite proprio lo scorso 19 marzo, in seguito alla rapina e hanno permesso di ricostruire che due individui, travestiti da postini, con la scusa di consegnare un pacco, sono entrati nell'abitazione dell'anziano professionista, permettendo così ad altri due complici di entrare in casa e di immobilizzare l'anziano con delle fascette di plastica. I malviventi si sono diretti poi verso la cassaforte, dalla quale hanno trafugato 25mila euro in contanti, prima di darsi alla fuga.

Due complici sono ancora ricercati

L'attività investigativa dei carabinieri, che si è avvalsa delle immagini delle telecamere poste in zona, di testimonianze e di perquisizioni, ha portato a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei due soggetti indagati. Le indagini, però, vanno avanti: restano, infatti, da individuare ancora i due complici.