Trasporto pubblico a Napoli

Funicolare di Chiaia chiude dal 1 ottobre per 6 mesi: c’è la revisione ventennale L’impianto del Vomero sarà sottoposto alla revisione ventennale. Cosenza: “Rafforzeremo i bus”. Simeone: “Subito un piano mobilità alternativo, o sarà caos”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Funicolare di Chiaia dal 1 ottobre chiuderà per i lavori di revisione ventennale che dureranno circa 6 mesi. Scade, infatti, la quarta e ultima proroga concessa dal ministero dei Trasporti. I lavori di manutenzione sarebbero dovuti partire nel 2017, ma sono slittati di anno in anno, fino ad arrivare al 2022. Il tempo massimo concesso dal ministero per la proroga è di 5 anni. Non ci dovrebbero essere, quindi, nuovi rinvii, come confermano fonti istituzionali a Fanpage.it. L'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza: "Rinforzeremo molto il trasporto locale su gomma, in particolare il bus Anm della linea 128".

Lavori per 6 mesi, "rischio caos"

"Con la chiusura per manutenzione della Funicolare di Chiaia – commenta Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – se non si parte subito con un piano mobilità alternativo, sarà il caos. Cantieri aperti dappertutto, Funicolare di Chiaia chiusa, autobus con il contagocce, vigili urbani sotto organico, Municipalità totalmente abbandonate a loro stesse, Metropolitana Linea 1 con un treno in più pronto ma che non ha le autorizzazioni, Stazioni delle metropolitane (almeno 4) che a gennaio rischiano la chiusura per mancata sostituzione degli impianti di sollevamento. Cosa deve accadere più?".

Le altre funicolari resteranno aperte

I lavori di manutenzione ventennale dovrebbero durare circa 6 mesi e costare 5,8 milioni di euro. L'impianto che collega piazza Amedeo a via Cimarosa al Vomero sarà completamente ristrutturato, con la sostituzione dei macchinari, dell'argano e delle funi. Rimessi a nuovo anche i vagoni. Un restyling indispensabile per legge, senza il quale la funicolare non può circolare. Il vantaggio sarà che ci sarà molto più personale a disposizione per le altre funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, che potrebbero quindi avere meno stop per ferie e malattie ed eventualmente pensare anche a prolungare gli orari.

Leggi anche A Napoli ecco i nuovi bus elettrici: verdi e mini per entrare nei vicoli

Dal 2018 la Funicolare di Chiaia svolge servizio in orario 7-22. Non è stato possibile ripristinare il precedente orario di esercizio 6,30-00,30, a causa della mancata sostituzione del personale andato in pensione. Quella della Funicolare di Chiaia sarà anche l'ultima revisione generale delle 4 funicolari negli ultimi anni, visto che la Centrale, Montensanto e Mergellina sono già stare rifatte. Oggi pomeriggio, invece, ha riaperto la Funicolare Centrale, dopo uno stop per manutenzione di un giorno e mezzo.