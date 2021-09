Domani i funerali di Gianandrea Ferrajoli, il giovane imprenditore, capo di Mecar, morto a 41 anni Oggi camera ardente, domani i funerali a Roma di Santuario di San Salvatore in Lauro i funerali di Andrea Ferrajoli, il giovane imprenditore campano, Ceo della concessionaria Mecar di Salerno, morto improvvisamente a 41 anni. Choc nel mondo dell’imprenditoria del settore, fra i messaggi di cordoglio quello della showgirl Elisabetta Canalis.

Si terranno domani, domenica 12 settembre a Roma i funerali di Gianandrea Ferrajoli, il giovane imprenditore campano, Ceo della concessionaria Mecar di Salerno, nonché vice presidente Federauto e coordinatore della Sezione veicoli commerciali e truck. La scomparsa prematura di Ferrajoli ha lasciato letteralmente sotto choc il mondo imprenditoriale ma anche la grossa cerchia di amici che aveva a che fare col giovane.

Quarantun'anni, carattere da tutti quelli che lo conoscevano definito gioviale, amante dei viaggi e della vita, Ferrajoli aveva ereditato l'azienda di famiglia ma non si era limitato ad amministrare l'esistente: cercava strade nuove e nuovi modelli di sviluppo e anche di rappresentare al meglio la sua categoria all'interno degli organismi di settore. Durante le vacanze in Corsica, un malore grave e improvviso aveva consentito di scoprire che purtroppo la salute dell'uomo era minata da un male arrivato ad uno stadio terminale. L'epilogo è stato purtroppo rapido e drammatico: trasportato al Policlinico Gemelli il quarantunenne è rimasto in coma fino al decesso. La camera ardente di Gianandrea Ferrajoli è aperta oggi dalle ore 11 alle 20 al policlinico romano; i funerali saranno celebrati sempre nella Capitale, nel Santuario di San Salvatore in Lauro nell'omonima piazza, domenica alle ore 9.

Cordoglio espresso sia dal Confindustria Salerno che dal Consiglio Generale di Federauto: «Ci mancheranno le sue idee, la sua energia e il suo sorriso». Tra le persone che hanno ricordato "Giana", la showgirl Elisabetta Canalis. Con due stories su Instagram "littlecrunb" : ha pubblicato una canzone di The Weeknd, "Save you tears for another day", (conserva le tue lacrime per un altro giorno) scrivendo «A maggio mi hai detto che ti piaceva questa canzone, oggi mi diresti di fare esattamente così. Ci mancherai Gianandrea».