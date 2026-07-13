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Fumo nel centro dati EAV di Porta Nolana: evacuati gli uffici, ferme le linee Vesuviane

Un surriscaldamento anomalo dei sistemi ha mandato fuori uso il CED: bloccata precauzionalmente la circolazione sulla rete vesuviana.
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A cura di Ciro Pellegrino
Capo cronaca Napoli
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Un principio di fumo all'interno del Centro Elaborazione Dati dell'Eav a Porta Nolana, il cuore tecnologico che gestisce la sicurezza della rete ferroviaria. Uffici evacuati, personale nel cortile per motivi di sicurezza e la circolazione dei treni si ferma su tutte le linee servite dall'impianto nella zona Vesuviana.

A renderlo noto è lo stesso l'Ente Autonomo Volturno. Nella nota diffusa dall'azienda si parla di «un problema tecnico ed un surriscaldamento anomalo dei sistemi energetici a servizio delle tecnologie che regolano la sicurezza del sistema ferroviario». Il guasto ha origine proprio nel CED di Porta Nolana, lo scalo che smista buona parte del traffico ferroviario vesuviano e che ospita le apparecchiature informatiche da cui dipende il controllo della sicurezza sui binari. Quando i sistemi energetici che alimentano queste tecnologie vanno in sofferenza, l'azienda di trasporti non ha margine di manovra: si è prudenzialmente bloccata la circolazione sulle linee vesuviane.

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