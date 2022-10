Fugge dall’Ospedale psichiatrico a Frattamaggiore, 45enne ritrovato morto in un campo a Caivano L’uomo si era allontanato dal reparto lo scorso 3 ottobre. Ritrovato in avanzato stato di decomposizione.

A cura di Pierluigi Frattasi

È stato ritrovato questa mattina in un campo agricolo di Caivano il 45enne, scomparso lo scorso 3 ottobre, dopo essersi allontanato dal reparto di psichiatria dell'Ospedale di Frattamaggiore. Il corpo dell'uomo era in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri della stazione di Caivano, questa mattina, a distanza di quasi una settimana dalla scomparsa. Il cadavere era in un terreno.

Al momento sono ancora in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per capire cosa sia accaduto. Non si esclude che sia morto per cause naturali. L'unica certezza è che l'uomo si era allontanato lo scorso 3 ottobre dall'ospedale e di lui, da allora, non aveva fatto sapere più nulla di lui. Si erano perse le tracce. Le ricerche sono andate avanti senza sosta in questi giorni, fino a quando poi il corpo dell'uomo è stato avvistato questa mattina, ma privo di vita.

La scoperta del corpo da parte dei militari dell'Arma di Caivano è avvenuta in un terreno agricolo che si trova nella frazione di Pascarola. Poiché il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, non è stato facile poterlo identificare subito. I carabinieri hanno subito delimitato l'area per avviare i dovuti rilievi del caso e sono in corso le indagini per ricostruire tutti gli spostamenti dell'uomo dal momento della sua scomparsa, fino al decesso. Non è escluso che il magistrato di turno possa disporre l'autopsia per accertare i motivi e il luogo della morte. Gli investigatori potrebbero eventualmente cercare anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona circostante per cercare di ricostruire il tragitto percorso dalla vittima.