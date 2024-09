video suggerito

Fugge dal posto di blocco a Pianura, si schianta e ferisce 3 persone: era senza assicurazione Arrestato nel quartiere napoletano di Pianura un 30enne del posto; i feriti, tre anziani, sono stati portati in ospedale.

A cura di Nico Falco

Sapeva che da quel controllo non sarebbe uscito indenne: gli avrebbero sequestrato l'automobile e si sarebbe beccato una serie di contravvenzioni. Così Rosario Vassallo, trentenne napoletano del quartiere Pianura, quando ha visto che i carabinieri gli facevano segno di accostare non ci ha pensato due volte: ha ingranato la marcia ed è scappato, provocando un incidente nel quale sono rimaste ferite tre persone.

È successo nella serata di ieri, 21 settembre, in via Vicinale Monti, dove i militari della stazione locale erano impegnati nel controllo del territorio. Servizi di routine, che prevedono anche le verifiche sulle automobili in transito. In una di queste c'era Vassallo che, imboccata la strada, si è visto alzare la paletta davanti. L'uomo ha tentato la fuga, facendo partire un pericoloso inseguimento lungo le strade cittadine; i carabinieri lo hanno tallonato per alcune centinaia di metri, fino a quando, a causa dell'alta velocità e probabilmente dell'adrenalina, ha perso il controllo dell'automobile, è finito nel senso opposto di marcia e si è schiantato frontalmente contro un'altra vettura.

Il trentenne è stato bloccato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio; nello schianto ha rimediato delle contusioni e delle escoriazioni di poco conto. Più delicate, invece, le condizioni delle tre persone che erano nell'altra automobile: 30 giorni di prognosi per il passeggero, un uomo di 77 anni, e sette giorni per il guidatore, 87 anni, e l'altra donna nell'abitacolo, una 72enne.