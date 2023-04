Fugge all’alt, poi picchia i poliziotti e tenta di rubargli la pistola: 43enne arrestato a Barra L’uomo si trovava a bordo di un’automobile rubata poco prima: è stato fermato dai poliziotti dopo un inseguimento e dopo una colluttazione.

A cura di Valerio Papadia

Prima è fuggito all'alt impostogli dai poliziotti, poi li ha aggrediti, tentando ripetutamente di rubare la pistola d'ordinanza di uno di loro: questa notte, un uomo di 43 anni – E.V. le sue iniziali, con precedenti – è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Barra, periferia orientale di Napoli.

Il 43enne ha danneggiato diverse auto in sosta durante la fuga

Nella notte, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra si sono imbattuti, in corso IV Novembre, in un uomo a bordo di un'auto, intimandogli l'alt: alla vista dei poliziotti, l'uomo alla guida si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, che si è protratto in corso Bruno Buozzi, dove il fuggitivo ha abbandonato l'auto, dopo aver danneggiato alcune vetture in sosta, e ha tentato di proseguire la fuga a piedi. I poliziotti l'hanno però raggiunto: qui, il 43enne ha aggredito gli agenti, tentando di rubare la pistola a uno di loro.

L'auto era stata rubata poco prima

L'inseguimento è ripreso ed è terminato definitivamente in via Marghieri, dove il 43enne è stato bloccato dai poliziotti, che hanno accertato il furto del veicolo sul quale l'uomo viaggiava, avvenuto poco prima in via delle Repubbliche Marinare. L'uomo è stato così arrestato per tentata rapina aggravata, ricettazione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.