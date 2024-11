video suggerito

Fugge all'alt, 19enne arrestato a Napoli dopo inseguimento: in auto aveva più di 60mila euro

A cura di Valerio Papadia

Quando ha visto il posto di blocco dei poliziotti, si è dato prontamente alla fuga: bloccato dopo un lungo inseguimento, in auto gli hanno trovato più di 60mila euro. È accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 novembre, a Barra, quartiere della periferie orientale di Napoli, dove gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra della Polizia di Stato hanno arrestato un ragazzo di 19 anni.

I poliziotti, durante un servizio di controllo del territorio, mentre percorrevano via Chiaromonte, hanno notato sopraggiungere un'auto e uno scooter i cui conducenti, alla loro vista, si sono dati prontamente alla fuga nonostante gli agenti gli avessero intimato l'alt. Pertanto, gli operatori di polizia hanno deciso di inseguire l'automobile, il cui conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e per l'incolumità degli altri automobilisti, impattando anche contro la volante; giunto in piazzetta Spinelli, il fuggitivo è stato costretto a fermarsi a causa della foratura di uno pneumatico.

Non senza difficoltà, gli agenti hanno bloccato il conducente dell'auto, che ha tentato la fuga a piedi: si tratta di un 19enne, con precedenti, che è stato trovato in possesso di 1.075 euro. La scoperta più consistente è stata effettuata nell'abitacolo, dove i poliziotti hanno scoperto 62.750 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, dei quali il giovane non ha saputo spiegare la provenienza; il 19enne è stato così arrestato per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e danneggiamento aggravato ai beni della Pubblica Amministrazione. Il conducente dello scooter, invece, è riuscito a dileguarsi.