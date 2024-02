Fuga di gas, esplosione e crollo in un appartamento a Torre del Greco: due morti e un ferito grave L’esplosione e il conseguente crollo si sono verificati questa notte in via Volpicelli: un uomo e una donna sono morti travolti dalle macerie, mentre un’altra donna è rimasta gravemente ferita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia questa notte a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: due persone, un uomo e una donna, sono morti in conseguenza a un'esplosione e al conseguente crollo di una parte del loro appartamento. La tragedia intorno alle due di notte in via Volpicelli: l'esplosione, come hanno accertato i vigili del fuoco e i tecnici del Comune, sul posto insieme al sindaco Luigi Mennella – è stata causata da una fuga di gas, che ha provocato la deflagrazione e il crollo di parte dell'appartamento in cui vivevano le vittime, Rodolfo Iovine e Anna Pagano, marito e moglie, morti sotto le macerie mentre si trovavano nei loro letti. Una terza persona, la sorella della donna, è invece rimasta gravemente ferita: è ricoverata al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

La fuga di gas nella casa accanto a quella delle vittime

Stando a una prima ricostruzione, la fuga di gas sarebbe partita in un appartamento posto al primo piano della palazzina: si tratta della casa di fianco a quella delle vittime. L'esplosione conseguente alla fuga di gas ha poi causato il crollo di una parete dell'appartamento di Rodolfo Iovine e Anna Pagano, investiti dalle macerie.

Dopo l'esplosione e il crollo, la palazzina è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco e anche le due famiglie che vivono negli appartamenti al piano terra sono state evacuate.