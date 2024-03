Frigo e vasca sui binari della Circum, presi 3 ragazzini: “Ci gasava uscire su giornali e tv” Tre minorenni sono stati bloccati nella notte dalla Polizia a Pompei: sarebbero stati loro a posizionare gli oggetti pesanti sui binari della Circum nei giorni scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Avevano cominciato mettendo una vasca di traverso sui binari della Circumvesuviana ma, quando della loro bravata avevano parlato giornali e televisioni, si erano gasati: per loro era "una scarica di adrenalina". Si sono giustificati così i tre ragazzini che, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono stati bloccati ieri dalla Polizia di Stato proprio mentre danneggiavano i sensori di una linea aerea, convinti che fossero telecamere. E loro, ormai alle strette, hanno confessato tutto. Si tratta di tre minorenni del Napoletano, hanno 16, 15 e 13 anni, sono stati individuati nella tarda serata di ieri, 14 marzo, dagli agenti del commissariato di Pompei.

I poliziotti li hanno visti mentre danneggiavano il sensore, erano appostati in zona proprio per venire a capo di questa emergenza che stava creando serie preoccupazioni: l'ultima "bravata", quella del frigo sui binari del passaggio a livello tra Scafati e Pompei, si era conclusa con un impatto col treno, che aveva rischiato di deragliare. Prima su quegli stessi binari era stato messo un new jersey, prima ancora una vasca da bagno.

Stanotte i tre minorenni hanno cercato di scappare, ma sono stati inseguiti e acciuffati nelle campagne adiacenti ai binari: probabilmente solo in quel momento si sono resi conto che quello che stavano facendo non era un gioco, e che avrebbero potuto provocare una strage. Ora dovranno rispondere di un'accusa grave: sono stati denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti e per danneggiamento.