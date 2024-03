Frigorifero sui binari Circum, impatto col treno. Il presidente Eav: “Sono terroristi, mettiamo guardie e telecamere” Terzo episodio sempre nello stesso posto, al passaggio a livello di via Crapolla, tra Scafati e Pompei. De Gregorio (Eav) infuriato: “Sabotatori, vanno sbattuti in galera” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Immagine di repertorio

Nel corso degli ultimi mesi una zona specifica della rete ferroviaria della Circumvesuviana, fondamentale vettore di trasporto fra Napoli e parte della sua enorme area metropolitana, è sotto attacco. L'ultimo episodio è quello di un frigorifero, posizionato davanti al passaggio a livello tra Pompei e Scafati, in via Crapolla . È il terzo dopo una vasca da bagno e un new jersey, ma stavolta il macchinista del treno non ha potuto evitare l'impatto: botta, paura per guidatore e pendolari, ma fortunatamente nessun ferito. Sul posto le forze dell'ordine che hanno annotato il terzo episodio sempre nello stesso posto.

Il presidente di Eav, ente gestore del servizio, Umberto de Gregorio, è infuriato e non vuole nemmeno sentir parlare di bravata, usa termini di ben altro tipo: «No, non si tratta di vandalismo, non si tratta di ragazzate. Sono delinquenti, sabotatori, terroristi. Mi auguro che le forze dell’ordine li prendano e li sbattano in galera».

Perché lì? Perché è stato preso di mira il segnalatore ottico acustico (Soa) ovvero il passaggio a livello senza barriere tra Pompei e Scafati? Per ora la compagnia di trasporti corre ai ripari per evitare che ci scappi il ferito o anche peggio: da oggi sarà collocata una una guardia giurata fissa in via Crapolla e saranno installate le telecamere posizionate sul punto.