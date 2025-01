Freddo a Napoli, aperta per i senzatetto la stazione “Museo” della Linea 1 della metro

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La stazione "Museo" della Linea 1 della metropolitana di Napoli resterà aperta di notte per consentire ai senzatetto di trovare riparo, vista l'ondata di freddo e gelo che si è abbattuta anche sul capoluogo partenopeo in queste ore: l'apertura notturna durerà almeno una settimana, da lunedì 13 gennaio, e si protratta dall'orario di fine servizio (le 22) fino a quello di ripresa (le 6 del mattino seguente), per tutti i giorni fino al 20 gennaio. L'iniziativa ha visto la collaborazione tra il Comune di Napoli e l'Azienda Napoletana Mobilità, che ha messo a disposizione anche il presidio della vigilanza privata.

"La nostra priorità è proteggere le vite delle persone più fragili e assicurare loro un rifugio durante queste notti gelide", ha spiegato l'assessore al Welfare, Luca Trapanese, che aggiunge: "L’apertura della stazione Museo è un gesto concreto di solidarietà e responsabilità che dimostra l’impegno della nostra città per non lasciare nessuno indietro. Invitiamo tutti i cittadini in difficoltà", ha spiegato ancora Trapanese, "a rivolgersi ai servizi sociali o ai punti di accoglienza attivi sul territorio attraverso le unità di strada. Questa misura straordinaria è un esempio di come Napoli sappia rispondere alle emergenze con sensibilità e spirito di comunità".

Il Comune di Napoli ha fatto sapere in una nota che:

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune di Napoli: il numero di telefono fisso è: 081.18916811 (attivo tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20), la mail della centrale operativa è: centralesenzadimora@gmail.com oppure sos.senzadimora@comune.napoli.it. Per tutti i riferimenti è possibile consultare il sito ufficiale www.comune.napoli.it.