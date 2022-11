Francesco Mazzacane, morto intossicato dai fumi della caldaia: domani i funerali a Torre del Greco La cerimonia funebre si terrà domani, venerdì 18 novembre 2022, nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco alle ore 15,30.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Torre del Greco per la scomparsa prematura di Francesco Mazzacane, il giovane 24enne morto il 9 novembre scorso in un residence in provincia di Milano, a Linate di Novegro, intossicato dai fumi della caldaia. Si è salvato invece il suo compagno di stanza Pietro Caputo, 21 anni di Torre Annunziata. I due giovani si erano trasferiti nel Nord Italia in cerca di lavoro. I funerali di Francesco Mazzacane si terranno domani, venerdì 18 novembre 2022, nella Basilica di Santa Croce a Torre del Greco alle ore 15,30. Ci saranno anche amici e familiari di Pietro Caputo, a dare l'ultimo saluto.

Comunità sconvolta per la grave perdita

La salma del 24enne è stata consegnata mercoledì 16 novembre alla famiglia, dopo l'esame autoptico, e adesso si potranno celebrare le esequie. La morte di Francesco ha molto scosso la comunità corallina. Tantissimi i messaggi di affetto e di vicinanza arrivati alla famiglia in questi giorni per la terribile perdita. Si indaga intanto per capire le cause che hanno portato a questa tragedia. L'impianto di riscaldamento, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato nuovo e installato nel residence durante i recenti lavori di ristrutturazione. La caldaia, peraltro, sarebbe stata controllata soltanto un paio di giorni prima.

Era stato proprio Francesco ad affittare la stanza del residence. L'aveva trovata grazie a una convenzione tra la struttura e l'Esselunga, l'azienda dov'era stato assunto un mese fa e stava svolgendo un periodo di formazione. Entrambi originari di Torre del Greco, Francesco era stato raggiunto a Milano dal compagno Pietro. Il 21enne, arrivato nel capoluogo meneghino il 3 novembre, stava cercando un lavoro a Milano.

Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Milano. Il pubblico ministero Luigi Luzi, negli scorsi giorni, incaricato delle indagini, ha disposto una consulenza per analizzare l'intero impianto e capire se un guasto sia stata la causa delle fuoriuscita del gas letale.