Francesco Marigliano (FIT): “Criminalità violenta e spietata, tabaccai nel terrore”

Intervista a Francesco Marigliano Presidente Provinciale di Napoli della Federazione Italiana Tabaccai (FIT)

A cura di Giuseppe Cozzolino

Francesco Marigliano, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Tabaccai

Tante, troppe le rapine ai tabaccai nell'ultimo periodo in tutta la provincia di Napoli. Ad Afragola, la situazione sembra addirittura fuori controlli: diversi i colpi nelle ultime settimane, tutte ai danni dei tabaccai, che tornano a chiedere l'intervento delle istituzioni. Dopo la rapina sventata appena 24 ore fa da un carabiniere fuori servizio, e le brutali immagini di un tabaccaio pestato a sangue da un gruppo di cinque persone armate fino ai denti, nella cittadina dell'hinterland napoletano la paura è in costante aumento.

A Fanpage.it è intervenuto Francesco Marigliano, Presidente Provinciale di Napoli della Federazione Italiana Tabaccai, che spiega come si tratti ormai di "una criminalità che non guarda in faccia nessuno, violenta e spietata", e che dopo i fatti degli ultimi giorni ormai si cerca una soluzione condivisa anche con le istituzioni e le forze dell'ordine, per tentare di arginare questo fenomeno ormai sempre più esteso.

I tabaccai sono da sempre una delle "prede" più ghiotte di ladri e rapinatori. Ma in questo periodo, la situazione di Afragola sembra particolarmente fuori controllo.

Sì, siamo alle prese con una paurosa recrudescenza di furti e rapine ai danni dei tabaccai della nostra Provincia.

Quali misure, come Federazione, vorreste che fossero preso dalle istituzioni?

Abbiamo scritto al Prefetto Palomba chiedendo la predisposizione di un piano straordinario di vigilanza e controllo del territorio che possa garantire al meglio la sicurezza della categoria. È necessaria la presenza dello Stato, anche con l’impegno a garantire delle risorse adeguate per gli investimenti che dobbiamo affrontare. Siamo costretti a difenderci, a trovare delle soluzioni di protezione per le nostre attività e per i nostri familiari. È fondamentale non abbassare mai la guardia, mettere in atto delle misure di prevenzione e potenziare i sistemi di sorveglianza ed i collegamenti con le Forze dell’Ordine.

Pensate che la risposta avuta finora dalle Autorità sia sufficiente?

Apprezziamo la preziosa attività svolta da tutte le Forze dell'Ordine, in particolare ad Afragola devo ringraziare il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Raimondo Semprevivo per la vicinanza alla categoria in questo momento difficile. Le immagini che abbiamo visto in questi giorni parlano chiaro. È una criminalità che non guarda in faccia nessuno, violenta e spietata.

State valutando l'idea di una serrata di protesta, oppure di altre iniziative volte a smuovere l'attenzione pubblica e quella delle istituzioni nei vostri confronti?

No, per il momento nessuna serrata. Ma siamo sicuri che a breve ci saranno risposte dalla Prefettura.