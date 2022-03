Francesco Boninfante, ragazzo salernitano scomparso a Berlino: ritrovato dopo una settimana di ricerche Il giovane 27enne originario di Pertosa, nel Salernitano, è stato ritrovato dopo una settimana di ricerche nella stessa Berlino, dalla quale era scomparso lo scorso 8 marzo.

A cura di Valerio Papadia

Arriva il lieto fine nella vicenda che ha visto protagonista Francesco Boninfante, giovane di 27 anni originario di Pertosa, nella provincia di Salerno, di cui si erano perse le tracce a Berlino, in Germania, lo scorso 8 marzo: Francesco è stato ritrovato. A renderlo noto, sui social, gli stessi amici e parenti che avevano diffuso, al momento della scomparsa, svariati appelli sui social network: stando a quanto si apprende, Francesco Boninfante sarebbe stato ritrovato nella stessa Berlino, mentre vagavano in stato confusionale, il 14 marzo, dopo una settimana di ricerche da parte degli amici e delle autorità locali.

Francesco Boninfante era scomparso lo scorso 8 marzo

Le tracce di Francesco Boninfante si erano perse lo scorso 8 marzo, giorno della Festa della Donna. Originario come detto di Pertosa, cittadina del Salernitano famosa per le sue grotte, il 27enne vive e lavora in Svizzera da qualche tempo e, agli inizi di marzo, si era recato a Berlino per fare visita ad alcuni amici. La mattina dell'8 marzo, molto presto, è uscito per fare una passeggiata e non ha dato più sue notizie. I suoi amici a Berlino, allarmati, hanno allertato le autorità locali e hanno diramato, via social network, un appello in lingua inglese, fornendo dati, una foto di Francesco e numeri di telefono per eventuali segnalazioni. In un passaggio del lungo appello diramato sui social, gli amici spiegavano: "È molto sensibile e alcuni eventi recenti lo hanno portato a un improvviso stato confusionale e psicotico". Fortunatamente, però, Ciccio, come lo chiamano gli amici, è stato ritrovato; non sono chiari ancora i motivi dell'allontanamento.