Ragazzo salernitano scomparso a Berlino, Francesco Boninfante non dà notizie da tre giorni Boninfante, 27 anni, è originario di Pertosa, nel Salernitano, ma si trovava a Berlino da amici: martedì mattina è uscito per fare una passeggiata e non è più tornato.

A cura di Valerio Papadia

C'è apprensione a Pertosa – cittadina della provincia di Salerno nota per il suo complesso di grotte naturali – per la scomparsa di Francesco Boninfante, giovane di 27 anni di cui non si hanno più notizie da tre giorni ormai. Le tracce del 27enne si perdono, infatti, la mattina di martedì 8 marzo, a Berlino: Francesco Boninfante si trovava nella capitale tedesca in visita ad alcuni amici. Da quanto si apprende, il giovane, dalla Svizzera, dove risiede e lavora, si è recato a Berlino per fare visita ad alcuni amici; alle prime luci di martedì 8 marzo, intorno alle 7, è uscito per una passeggiata e da allora non si hanno più sue notizie.

L'appello per ritrovare Francesco Boninfante

Quando, tra parenti, amici e conoscenti del 27enne, si è diffusa la notizia della sua scomparsa, oltre che la denuncia alle forze dell'ordine competenti, sui social network è partita una vera e propria mobilitazione per ritrovarlo. Gli amici hanno infatti diffuso un appello in lingua inglese che è stato ricondiviso da tantissime persone, sia a Berlino che a Pertosa. Nell'appello, sul quale campeggiano in risalto una foto di Francesco, alcuni numeri utili da contattare in caso di ritrovamento e la scritta "Contattateci se lo vedete, siamo preoccupati. Scomparso. Aiutateci a ritrovare Ciccio", si leggono anche alcune informazioni sul 27enne: