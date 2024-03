Frana sulla Foggia-Caserta, treni cancellati e in ritardo: fino a quando sarà sospesa la linea Tempi lunghi per la riapertura della tratta ferroviaria Foggia-Caserta dopo la frana nella galleria tra Ariano Irpino e Montecalvo, in provincia di Avellino. I treni cancellati e riprogrammati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ci vorranno almeno 30 giorni per il ripristino della tratta ferroviaria tra Foggia e Caserta, dopo la frana avvenuta nella galleria Starza, tra i comuni avellinesi di Ariano Irpino e Montecalvo. Circa 250 metri di interruzione che hanno avuto, come immediata conseguenza, il ritardo e la cancellazione dei primi treni ed una riformulazione degli orari per la tratta, dove Trenitalia ha anche attivato un servizio bus sostitutivo tra le due stazioni a ridosso dell'interruzione.

Quando riaprirà la tratta Foggia-Caserta

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno anche scoperto che uno dei pozzi di areazione della galleria è rimasto danneggiato dalla frana, nonché la presenza di un dissesto localizzato. I lavori per la rimozione dei detriti presenti sui binari, la messa in sicurezza, la ricostruzione del pozzo di areazione ed il ripristino della parte strutturale dissestata della galleria Starza, richiederà un minimo di 30 giorni di lavori: solo dopo potrà essere riattivata regolarmente la tratta.

I treni riprogrammati o cancellati tra oggi e domani

Questi i treni riprogrommati o cancellati oggi giovedì 14 marzo, come comunicato da Trenitalia:

il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) termina la corsa a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) che ne attende l'arrivo.

il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8303 che ne attende l'arrivo.

il treno FR 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FA 8314 che ne attende l'arrivo.

il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.

i passeggeri in partenza da Lecce, Brindisi e Bari Centrale, diretti a Barletta, Foggia, Benevento, Caserta, Roma Termini e Roma Tiburtina possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

i passeggeri in partenza da Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

i passeggeri in partenza da Lecce e Brindisi, diretti a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale AV, Reggio Emilia AV e Milano Centrale possono utilizzare i treni R 4410 Lecce (13:17) – Bari Centrale (14:58) o R 4414 Lecce (13:47) – Bari Centrale (15:28) fino a Bari Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:05) fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

i passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta e Foggia, diretti a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale AV, Reggio Emilia AV e Milano Centrale possono utilizzare il treno FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Porta Garibaldi (0:05) fino a Bologna Centrale, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8319 che ne attende l'arrivo.

il treno FR 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Foggia a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Foggia a Benevento dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8326 che ne attende l'arrivo.

il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Foggia. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FR 8323 che ne attende l'arrivo.

il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

I passeggeri in partenza da Bari Centrale, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini. il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) ha origine da Benevento.

i passeggeri in partenza da Lecce e Brindisi possono utilizzare il treno FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08) fino a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma.

i passeggeri in partenza da Bari e Barletta possono utilizzare il treno FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:54) fino a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma.

il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) termina la corsa a Benevento. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Benevento a Foggia dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) – Benevento (18:02) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) da Roma a Benevento o il treno FR 9637 Milano Centrale (13:58) – Napoli Centrale (18:33) da Roma a Napoli Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Queste invece le modifiche previste per domani, venerdì 15 marzo:

il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno IC 705 Roma Termini (16:01) – Taranto (23:35) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno IC 704 Bari Centrale (16:05) – Roma Termini (22:27) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno IC 715 Napoli Centrale (18:55) – Bari Centrale (23:00) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

il treno ICN 789 Roma Termini (23:58) – Lecce (8:10) è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.