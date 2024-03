Frana sui binari tra Benevento e Ariano Irpino: interrotta la linea Foggia-Caserta Stop ai treni tra Foggia e Caserta dopo una frana tra Benevento ed Ariano Irpino: tecnici di Trenitalia al lavoro per ripristinare il servizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una frana tra Benevento ed Ariano Irpino ha causato l'interruzione della linea ferroviaria tra Foggia e Caserta. Lo ha spiegato Rete Ferroviaria Italiana: i tecnici sono già al lavoro per verificare lo stato dell'infrastruttura, ma la circolazione per ora resta sospesa, e non riaprirà finché non ci saranno le condizioni di sicurezza idonee. Attivato un servizio sostitutivo con bus che garantirà, spiega ancora Trenitalia, "i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione, con tempi di percorrenza che varieranno in funzione del traffico stradale".

Verranno nel mentre riprogrammati i treni a lunga percorrenza (Alta Velocità e Intercity) interessati. Alcuni treni della tratta tra Roma-Bari-Lecce saranno attestati nelle stazioni di Caserta, Benevento, Ariano Irpino e Foggia, mentre altri seguiranno percorsi alternativi. Impossibile al momento conoscere i tempi di ripristino della tratta: sul posto anche le forze dell'ordine. Non risultano feriti o danni: la frana potrebbe essere stata causata, in attesa degli accertamenti di competenza, dagli improvvisi acquazzoni di queste ore tra Alto Sannio e Matese, con rovesci anche su Irpinia e Basso Casertano.