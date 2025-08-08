Frana collina a Fuorigrotta, vicino al cantiere di via Caravaggio: enorme boato e nube di polvere

Immagine di repertorio

Franata una collina a Fuorigrotta vicino al cantiere di via Caravaggio. Il cedimento è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 8 agosto, attorno alle ore 16,00, all'altezza di via Caravaggio 241, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Nelle vicinanze c'è un cantiere per la ristrutturazione di palazzo. Secondo quanto si apprende, sarebbe franata la montagna vicino al cantiere dove stavano lavorando degli operai. Ma, secondo le prime informazioni, sembra che non ci siano feriti. Sul posto la polizia locale e le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile.