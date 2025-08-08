napoli
video suggerito
video suggerito

Frana collina a Fuorigrotta, vicino al cantiere di via Caravaggio: enorme boato e nube di polvere

Frana la collina vicino al cantiere di via Caravaggio. Enorme boato. Arrivano pompieri, polizia locale e forze dell’ordine.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Franata una collina a Fuorigrotta vicino al cantiere di via Caravaggio. Il cedimento è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 8 agosto, attorno alle ore 16,00, all'altezza di via Caravaggio 241, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Nelle vicinanze c'è un cantiere per la ristrutturazione di palazzo. Secondo quanto si apprende, sarebbe franata la montagna vicino al cantiere dove stavano lavorando degli operai. Ma, secondo le prime informazioni, sembra che non ci siano feriti. Sul posto la polizia locale e le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trash in Consiglio regionale: i tiktoker e il consigliere, balletto con inno e bandiera
Da Tiktok alle Elezioni in Campania: cosa accadrebbe se Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano si candidassero davvero?
Domenico Giordano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views