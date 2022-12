Frana a Ischia, Maria Teresa ancora dispersa dopo 10 giorni: si continua a scavare Le ricerche anche con i droni. Sull’isola ci sono 120 pompieri impegnati nell’emergenza. I familiari delle vittime rinunciano ai funerali di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si continua a scavare a Ischia per ritrovate l'ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone, di 31 anni, a 10 giorni dalla tragedia della frana di fango e detriti che ha devastato Casamicciola. I vigili del fuoco sono in campo con 120 uomini. Prosegue la ricerca dell’ultima ragazza dispersa e l’assistenza alla popolazione. Mentre ci sono sei squadre miste di pompieri e geologi impegnate nelle verifiche delle abitazioni a Casamicciola.

I familiari delle vittime rifiutano funerali di Stato

Ieri, la Procura della Repubblica che indaga sul disastro del 26 novembre ha dissequestrato le salme delle 11 vittime già accertate e identificate e le ha restituite alle famiglie per le esequie. I funerali potrebbero tenersi nel weekend, ma le famiglie hanno già annunciato di voler rinunciare ai funerali di Stato, per i quali era stato messo a disposizione il Palazzetto dello Sport.

Domani riaprono le scuole superiori

Ieri, intanto, hanno ripreso le attività in presenza le scuole dell'obbligo in 5 comuni dell'isola, ad esclusione di Casamicciola. Domani, toccherà alle superiori. A Casamicciola le scuole sono ancora chiuse perché le strade non sono ancora sgombre o sono utilizzate dai mezzi di soccorso.

La macchina dell'emergenza è al lavoro anche per lo smaltimento dei fanghi. Sono centinaia di migliaia i metri cubi che sono colati dal monte Epomeo, con le tre colate del 26 novembre. L'Asìa di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, ha inviato 4 mezzi pesanti – camion e scarrabili – per la raccolta delle casse di fango. Ma al momento si discute ancora su dove potranno essere stoccati. A disposizione ci sono anche i camion dei vigili del fuoco modello 430 per circa 17 metri cubi di capienza.