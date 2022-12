A Ischia si va verso i funerali in forma privata per le vittime della frana I funerali delle vittime verso la forma privata: la decisione sarà presa nelle prossime ore. Si cerca ancora il corpo dell’ultima dispersa Maria Teresa Arcamone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Frana a Casamicciola (Ischia) ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Restituite ai familiari le salme delle vittime dell'alluvione di Casamicciola, ora è tempo dell'ultimo saluto. Tutto lascia credere che i funerali si terranno in forma privata, e non solenne, entro sabato 10 dicembre, a due settimane esatte dalla frana. Mentre si cerca ancora il corpo di Maria Teresa Arcamone, ultime dispersa, sull'isola è già il tempo del dolore: in molti vogliono dare l'ultimo saluto alle undici vittime, alcune dei quali componenti di interi nuclei familiari.

Si va verso i funerali in forma privata

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali, ma l'intenzione dei familiari delle vittime sarebbe quella di celebrare i funerali non in forma solenne ma in forma privata. Questo l'orientamento al momento, ma l'impressione è che ci sarà l'ufficialità già nelle prossime ore. Se ne è parlato durante un incontro tenutosi oggi tra i familiari delle 11 vittime accertate e le autorità che si è tenuto presso la basilica di Santa Maria Maddalena, non lontano dalla zona più funestata dell'alluvione.

Si cerca ancora l'ultima dispersa

Dopo oltre una settimana di ricerche non è stato ancora ritrovato il corpo di Maria Teresa Arcamone, la barista 31enne ultima dispersa dell'alluvione che ha colpito l'isola d'Ischia lo scorso sabato 26 novembre. I vigili del fuoco stanno setacciando minuziosamente più punti ancora coperti dal fango, ma per ora è riemersa solo l'automobile della giovane, letteralmente sepolta da melma e detriti e ritrovato sul tetto della casa dove viveva. Non è chiaro se la giovane, al momento della frana, potesse essere già in strada forse per andare a lavoro oppure se fosse ancora nella sua abitazione.