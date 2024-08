Frana a Capo Posillipo, pietre in strada: transenne sulla corsia a discesa Coroglio

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Frana a Capo Posillipo. Le pietre di tufo si staccano dal costone e cadono in strada. Transennata una parte della corsia di discesa Coroglio, in corrispondenza della fermata dei bus Anm. Il crollo è avvenuto lunedì 19 agosto scorso. Sul posto i tecnici della protezione civile del Comune di Napoli che hanno subito messo in sicurezza l'area. Lo stazionamento dei pullman è stato provvisoriamente spostato di qualche metro. A denunciare l'accaduto è Marco Sansone, coordinatore del sindacato Usb.

"Sono anni che come Unione Sindacale di Base denunciamo le scarse condizioni di sicurezza legate al pericolo frane della collinetta attigua l’attestamento dove sostano gli autobus – afferma Marco Sansone dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania – Eppure, nonostante azienda, Municipalità interessata e Comune di Napoli abbiano cercato di rassicurarci più volte, promettendo una rapida messa in sicurezza della zona, nonché il ripristino del bagno autopulente per i lavoratori, la situazione, ad oggi, è addirittura peggiorata".

Sansone, quindi, afferma:

Dal 19 agosto, infatti, l'area interdetta alla sosta degli autobus, con relativa salita e discesa viaggiatori, è stata estesa a causa di una recente caduta di pietre di tufo – continua Sansone. Una situazione insostenibile per gli autisti che prestano servizio su linee altamente frequentate da turisti, soprattutto in questo periodo, e che dopo ogni viaggio effettuato non hanno nemmeno la possibilità di usufruire dei tempi di riposo in modo decente e sicuro.

E conclude:

Chiediamo innanzitutto all'ANM, in coordinamento con gli enti, di mettere in sicurezza lavoratori e viaggiatori prima di un'ulteriore e pericoloso peggioramento della situazione, fornendo loro quella serenità che da troppo tempo manca, e mettendo gli autisti in condizione di poter godere dei servizi necessari (box autisti e bagno autopulente) per il recupero psicofisico, come da normative vigenti, dopo ogni singola corsa – conclude Sansone".