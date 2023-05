Elezioni Comunali Pomigliano d’Arco, uomo fotografa la scheda elettorale col voto nel seggio Nei guai un 60enne incensurato. Analoga sorte è capitata ad un 44enne incensurato di Cicciano.

Fotografa la scheda elettorale con la preferenza appena espressa nell'urna, ma viene tradito dal clic, perché aveva dimenticato di silenziare il cellulare. Nei guai un 60enne incensurato di Pomigliano d'Arco, uno degli 84 comuni della Campania chiamati al voto per le elezioni amministrative comunali 2023 del 14 e 15 maggio. L'uomo è stato beccato dai carabinieri, allertati dal presidente del seggio elettorale. L'episodio è accaduto questa mattina nella scuola Sulmona di via Sandro Pertini, la stessa dove ieri è stato denunciato un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, scoperto dai carabinieri con un manganello nero con la scritta "Dux mea lux" nascosto in macchina.

A Cicciano denunciato un 44enne per aver fotografato la scheda

Questa mattina, i militari dell'Arma della locale stazione sono intervenuti ancora una volta – su richiesta del presidente del seggio – nello stesso istituto scolastico. Il 60enne incensurato pomiglianese è stato denunciato mentre scattava la propria preferenza, aveva dimenticato di “silenziare” il cellulare. La scheda di voto è stata annullata. Analoga sorte è capitata ad un 44enne incensurato di Cicciano. I Carabinieri della locale stazione hanno denunciato l’uomo che aveva appena “immortalato” la propria scelta. Lo smartphone è stato sequestrato.

A Cimitile, altro comune del Napoletano dove si vota per le comunali, invece, oggi, un uomo di 40 anni è stato denunciato dai carabinieri, dopo essersi introdotto in una sezione elettorale fingendosi un rappresentante di lista, con tanto di cartellino al collo, e aver cominciato a scattare foto con il telefonino al presidente e agli scrutatori dell'ufficio elettorale. I carabinieri hanno verificato che l'uomo non era un rappresentante di lista e stanno indagando sul motivo del gesto.