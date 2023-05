Elezioni Amministrative 2023 Cimitile: si finge rappresentante di lista e scatta foto nel seggio Un 40enne avrebbe iniziato a fotografare presidente e scrutatori, indagini in corso per chiarire il motivo. Multati 4 candidati: troppo vicini al seggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si finge un rappresentante di lista, con tanto di cartellino, e comincia a scattare foto con il telefonino al presidente e agli scrutatori dell'ufficio elettorale. Finisce nei guai un 40enne di Cimitile, in provincia di Napoli, uno dei comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative comunali 2023 del 14 e 15 maggio 2023 per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri che sono intervenuti sul posto. I militari dell'Arma hanno verificato che il 40enne avrebbe indossato illecitamente uno di quei cartellini che riportano la dicitura “Rappresentante di lista” e si sarebbe introdotto così all’interno di una sezione.

L'uomo ha iniziato a fotografare presidente e scrutatori

A quel punto, secondo quanto ricostruito, avrebbe iniziato a fotografare con il proprio smartphone il presidente e gli scrutatori presenti. I Carabinieri sono intervenuti e hanno appurato che l’uomo non fosse un rappresentante di lista. Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri per accertare l’origine di quel talloncino e i motivi delle foto.

Multati 4 candidati: troppo vicini ai seggi

Sempre a Cimitile, infine, i Carabinieri hanno sanzionato quattro candidati. I quattro sono stati sorpresi dai militari dell'Arma nelle immediate vicinanze dei seggi elettorali e non avrebbero così rispettato la distanza minima consentita. Ieri, l'affluenza al voto in Campania è stata del 50,38% alle ore 23,00. Urne aperte anche oggi fino alle ore 15,00. Anche ieri si sono registrati episodi anomali ai seggi. A Pomigliano un cittadino è stato denunciato perché trovato in possesso di un manganello nero con la scritta "Dux mea lux". Altre due persone denunciate per propaganda all'esterno dei seggi a Quarto.