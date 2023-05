Pomigliano, con i volantini elettorali all’esterno del seggio, in auto il manganello del Duce: denunciato Un 31enne è stato denunciato dai carabinieri dopo un controllo all’esterno della scuola Sulmona di via Pertini. In auto aveva un manganello con la scritta “Dux mea lux”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Beccato dai carabinieri all'esterno di un seggio a Pomigliano d'Arco con volantini elettorali. I militari dell'Arma scoprono che nell'auto poco distante nasconde un manganello nero con la scritta "Dux mea lux", frase utilizzata durante il fascismo come motto per inneggiare al Duce Benito Mussolini. L'episodio è accaduto questa mattina a Pomigliano D'Arco, Comune della provincia di Napoli chiamato oggi e domani alle urne per la scelta del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Pomigliano d'Arco, infatti, è uno degli 84 comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative del 2023.

I controlli al seggio della scuola Sulmona

Nei guai un 31enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per porto abusivo di armi. I militari dell'Arma erano impegnati nei controlli ai seggi allestiti in occasione del voto, quando hanno notato l’uomo a una trentina di metri della scuola Sulmona di via Pertini.

Sul manganello la scritta "Dux mea lux"

Il 31enne era in possesso di volantini elettorali ed è stato controllato. È stata perquisita anche la sua auto che si trovava poco distante. Qui, i Carabinieri hanno scoperto il manganello di legno nero con su scritto "DUX MEA LUX". L’arma era stipata nel bagagliaio. A quel punto, per il 31enne è scattata la denuncia per porto abusivo di armi, mentre sia il manganello nero che tutto il materiale di propaganda elettorale sono stati immediatamente sequestrati.

Sempre oggi, a Quarto, invece, nella zona flegrea, sono stati denunciati un uomo e una donna perché facevano propaganda elettorale all'esterno del seggio, cedendo anche del materiale elettorale. Anche in questo caso, i controlli sono stati eseguiti dai carabinieri.