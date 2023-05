Elezioni comunali 2023, a Quarto coppia denunciata: faceva propaganda davanti al seggio Una coppia di 60anni sorpresa a cedere materiale elettorale e a dare indicazioni di voto ai passanti all’esterno del seggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una coppia di 60enni sorpresa dai carabinieri a fare propaganda elettorale all'esterno di un seggio nel giorno delle votazioni per le elezioni comunali 2023. È accaduto a Quarto, comune dell'area flegrea in provincia di Napoli chiamato al voto oggi, domenica 14 maggio, e domani, lunedì 15 maggio, per la scelta del nuovo sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. L'episodio è accaduto questa mattina, attorno alle ore 11,00, in via I Maggio. I seggi a quell'ora erano aperti da circa 4 ore. I carabinieri della tenenza di Quarto hanno trovato i due sessantenni, un uomo di 66 anni incensurato e una donna di 63 anni già nota alle forze dell’ordine, all'esterno del seggio in possesso di materiale elettorale.

La coppia di 60enni era in via I Maggio

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, i due stavano fornendo indicazioni sulla modalità di voto agli elettori che si recavano al seggio per votare. I carabinieri hanno sorpreso i 2 nei pressi del seggio elettorale di via I Maggio mentre cedevano ad alcune persone del materiale elettorale. A quel punto, per la coppia di 60enni è scattata la denuncia. Sono in corso le indagini per chiarire meglio le circostanze di quanto avvenuto.

Controlli in tutta la Campania

Sempre questa mattina, a Pomigliano d'Arco, invece, un altro degli 84 comuni chiamati al voto oggi per le elezioni amministrative 2023, è stato denunciato per porto abusivo di armi un uomo di 31 anni trovato in possesso di volantini elettorali all'esterno del seggio elettorale, mentre in auto aveva nascosta nel bagagliaio un manganello nero con la scritta fascista "Dux mea lux". Sia il materiale elettorale che l'arma sono stati sequestrati.