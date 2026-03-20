Forza Italia ritira i 500 emendamenti al bilancio regionale, compreso il condono. Restano quelli su sanità e ambiente

Regione Campania, Forza Italia: Pelliccia e Panico ritirano 500 emendamenti. “Restano quelli su sanità e ambiente: pronti al confronto sui temi”

Massimo Pelliccia, Susy Panico, consiglieri regionali di Forza Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bilancio regionale è come un videogame: primo livello di difficoltà sbloccato: i consiglieri regionali di Forza Italia, Massimo Pelliccia e Susy Panico annunciano il ritiro di 500 emendamenti dopo la richiesta del governatore Roberto Fico, per snellire il lavoro in commissione e portare al più presto il testo in Aula. Scompare anche l'emendamento per la riapertura dei termini del condono edilizio 2003, quello di Berlusconi.

«È – spiegano – una scelta maturata accogliendo l’invito del presidente Fico a superare le contrapposizioni procedurali e riportare il confronto sui contenuti. Raccogliamo la sollecitazione del presidente: la nostra non è mai stata una battaglia di numeri, ma di merito. Diciamo no all’ostruzionismo fine a sé stesso e sì a un confronto serio sui temi che incidono davvero sulla vita dei cittadini».

Ritirati anche gli emendamenti ostruzionistici a firma Panico. Restano però gli emendamenti su sanità e ambiente: «Su questi punti non arretriamo. Continueremo a portare avanti proposte concrete per garantire il diritto alla salute, migliorare l’efficienza dei servizi e tutelare il territorio campano. Siamo pronti al dialogo e al confronto nel merito, ma con la determinazione di difendere le questioni che incidono ogni giorno sulla vita dei cittadini campani».

Forza Italia chiede di stanziare 5 milioni di euro per il 2026 destinati all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Ovvero di dare più soldi alle cliniche private dotate di Pronto Soccorso e inserite nel sistema regionale. Le risorse andrebbero vincolate a prestazioni diagnostiche ad alta richiesta (come Risonanze Magnetiche e TAC) e a visite specialistiche cardiologiche e oncologiche.

Poi un altro fondo per la riabilitazione dei minori (altri 5 milioni di euro) per far scorrere le liste d'attesa dei centri di riabilitazione accreditati.Centri diurni sportivi per disabili adulti, trasporto gratuito per pazienti oncologici. Sul fronte ambiente:Bonifica della discarica "Scafatella", 5 milioni per l'area al confine tra i comuni di Acerra, Afragola e Casalnuovo di Napoli (nella cosiddetta "Terra dei Fuochi") e presenta gravi criticità sanitarie e ambientali legate alla potenziale contaminazione delle falde acquifere.