Esplosione in un’azienda rifiuti di Marcianise, nel Casertano: tre operai morti

Immagine di repertorio

Una violenta esplosione questo pomeriggio si è verificata a Marcianise, in provincia di Caserta, all'interno di un'azienda che si occupa di rifiuti. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la cittadina. Pesante il bilancio iniziale: ci sarebbero almeno tre morti, tutti operai. L'esplosione è avvenuta all'interno della Ecopartenope, azienda di trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti che si trova nella zona industriale. Dalle prime informazioni, le tre vittime sarebbero tutti operai che erano impegnati in lavori di manutenzione, anche se non è chiaro se fossero dipendenti dell'azienda stessa oppure esterni. Non risulterebbero invece ulteriori persone disperse.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: sono in corso il recupero dei corpi delle vittime e lo spegnimento delle fiamme. I carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso, assieme ai tecnici dell'Azienda Sanitaria Locale di Marcianise. Dalle prime indiscrezioni, sembrerebbe che i tre operai rimasti coinvolti sarebbero morti per l'onda d'urto causata dall'esplosione di un serbatoio di oli esausti. Intanto, la Procura di Santa Maria Capua Vetere, competente per il territorio, ha aperto un fascicolo d'inchiesta. Il sindaco di Marcianise, infanto, ha parlato di una "tragedia immane", dando il proprio cordoglio e supporto alle famiglie delle vittime.

Articolo in aggiornamento