in foto: Sanificazione all’Istituto Salesiano di Caserta

Un focolaio di Coronavirus, anche se non è ancora chiaro quanti siano i casi di positività, si è verificato al campo estivo "Estate Ragazzi" organizzato nell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di Maria a Caserta: sono circa 300, per la maggior parte bambini e ragazzi che hanno preso parte alle attività, le persone poste in isolamento cautelativo. Nelle scorse ore, l'Asl di Caserta ha provveduto a sanificare tutti gli ambienti dell'istituto frequentati durante il campo estivo. Sempre in via precauzionale, tutte le attività sono state sospese fino al prossimo 12 luglio e dovrebbero riprendere il 13, come reso noto sui canali social dell'Istituto Salesiano:

A motivo di alcuni casi positivi al Covid-19, l'Asl ha disposto l'interruzione cautelativa del campo estivo Estate Ragazzi fino a lunedì 12 luglio. L'Istituto effettuerà la sanificazione di tutti gli ambienti esterni ed interni utilizzati per il campo. L'Estate Ragazzi riprenderà martedì 13 luglio

Covid e varianti in Campania

Nella giornata odierna, la Regione Campania ha reso noti i risultati del sequenziamento messo in atto nell'ultima settimana sui tamponi positivi per individuare la presenza di varianti del Coronavirus, in particolare quella Delta, che desta maggior preoccupazione. Sono 206 i casi di varianti del Coronavirus individuati in Campania nell'ultima settimana: di questi, 92 si riferiscono alla variante Alfa, quella "inglese", che resta dunque ancora quella più dominante; 67 casi però si riferiscono alla variante Delta, conosciuta anche come variante indiana. I rimanenti casi sono così ripartiti: 41 di variante Gamma (brasiliana) e 6 di variante colombiana.