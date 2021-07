Sono 206 i casi di varianti del Coronavirus scoperti in Campania nell'ultima settimana: a comunicarlo è stata la Regione, al termine del sequenziamento sui tamponi, al fine di individuare proprio le varianti del virus, previsto dal piano di sorveglianza genomico regionale, condotto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, dall'ospedale Cotugno e dal Tigem (Telethon Institute of Genetics and Medicine). Dal sequenziamento emerge che in Campania la variante dominante resta ancora quella Alfa (conosciuta anche come inglese), di cui si sono registrati 92 casi; la variante Delta (o indiana) – quella considerata attualmente la più preoccupante e desinata a diventare quella dominante nelle prossime settimane – segue a ruota con 77 casi.

In Campania sono stati sequenziati, infine, anche 41 casi di variante Gamma (quella brasiliana) e 6 casi di variante conosciuta come colombiana. "Sono in corso – rende noto la Regione Campania – ulteriori approfondimenti epidemiologici e sullo stato vaccinale dei soggetti presi in esame".

Un aerosol per combattere il Covid e le sue varianti

Intanto, proprio dalla Campania, precisamente del Ceinge dell'Università Federico II di Napoli, arriva una speranza contro la Covid-19 e le sue varianti: i polifosfati a catena lunga, nebulizzati tramite aerosol, possono contrastare i sintomi del Coronavirus. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Signaling, è in attesa di essere validato per uso umano, affinché si possa procedere poi a somministrare l'aerosol con i polifostati a catena lunga come vera e propria terapia contro la Covid-19.