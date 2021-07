Focolaio Covid a Teverola, 16 positivi in un palazzo: quasi tutti giovani non vaccinati Focolaio Covid in un palazzo di Teverola, nel Casertano: 16 i contagiati, molti sono giovani sotto i 18 anni senza vaccino. Il sindaco Barbato: “Dobbiamo fare attenzione altrimenti non ne usciremo mai”. E lancia un appello ai suoi concittadini: “Vaccinatevi, è l’unica arma che abbiamo contro il virus”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Focolaio Covid a Teverola, nel Casertano: 16 i positivi all'interno di un palazzo, in massima parte giovani sotto i 18 anni e tutti non vaccinati. Lo ha spiegato il sindaco Tommaso Barbato, che ha lanciato anche un appello a non sottovalutare i rischi del Coronavirus a tutti i suoi concittadini. "Sono emersi contagi in due famiglie che abitano nello stesso palazzo, a dimostrazione del fatto che probabilmente c'è stato qualche ‘contatto' che ha portato alla trasmissione del virus da una persona all'altra", ha spiegato Barbato.

"Sono per la maggior parte ragazzi dai 7 ai 17 anni", ha aggiunto il primo cittadino di Teverola, "e questi sono anche i contagi più pericolosi perché sono tutti giovani che non si sono vaccinati e probabilmente sono anche gli stessi che si spostano da una città all'altra, magari non tenendo nemmeno troppo conto del distanziamento sociale oppure dell'uso della mascherina. Dobbiamo fare attenzione altrimenti non ne usciremo mai". Oltre ai giovani, sono risultati positivi anche i genitori dei ragazzi, anche se nessuno presenta al momento sintomi gravi o tali da dover ricorrere ad un ricovero. Ma la situazione resta monitorata, soprattutto per quanto riguarda il tracciamento dei contatti dei sedici positivi, scoperti quasi per caso. Barbato ha poi voluto lanciare anche un appello ai suoi concittadini, spiegando che "l'unico modo per uscire da questo maledetto incubo è vaccinarsi. Non abbiamo altri armi contro il Covid". Il sindaco ha poi spiegato che con l'Azienda Sanitaria Lcoale di Caserta si sta lavorando "per garantire a tutti i nuovi positivi tutti i servizi essenziali.