Fiorello a Napoli, show al Palapartenope il 13 e 14 aprile: torna in teatro dopo 5 anni Lo showman sul palco con “Fiorello Presenta: Fiorello!”: raddoppiate a gran richiesta le date di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fiorello torna a Napoli con un mega-show al Palapartenope che si terrà il 13 e 14 aprile prossimi. Titolo dell'evento “Fiorello Presenta: Fiorello!”. Il mattatore della comicità torna in teatro dopo 5 anni di assenza e, a grande richiesta, ha raddoppiato anche le date dello spettacolo, che inizialmente si sarebbe dovuto tenere solo il 13 aprile. Per la data del 14 si è appena aperta la prevendita.

Uno spettacolo nel pieno segno di Rosario Fiorello, pronto ancora una volta a dare prova di sé con il meglio del suo repertorio, per uno show coinvolgente, con improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale e l'innesto di momenti di spettacolo fuori copione.

Non mancheranno ovviamente le incursioni dello showman sui temi di più stringente attualità, trattati con le solite ironia e arguzia, che contraddistinguono l'artista. Con una riflessione sull'Italia e gli italiani, sui cambiamenti degli usi e costumi, sempre all'insegna della leggerezza.

Lo show è scritto da Rosario Fiorello, insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia. Un rapporto lungo e speciale quello di Fiorello con il suo pubblico, conquistato e rinnovato ogni volta durante le sue tournée di successo in questi anni: Stasera paghi te! (2001-2003), Fiore, nessuno e centomila (2003-2004), Volevo fare il ballerino… (2005-2007), Volevo fare il ballerino … e non solo! (2007), Fiorello Show (2009-2010), Buon Varietà (2011), L'ora del Rosario (2015-2016). Sul palco, accanto a Fiorello, la consolidata band con musicisti che strizzano l'occhio al varietà. Prevendite per la data del 14 aprile aperte nei punti vendita abituali e online su ticketone.it.