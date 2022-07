Finto tecnico dell’Enel lega e rapina anziana a Napoli Una 74enne napoletana è stata legata e rapinata da un finto tecnico dell’Enel nella sua abitazione in zona Monte di Dio; indagini della Polizia di Stato.

A cura di Nico Falco

È riuscito a entrare in casa vestito come un tecnico dell'Enel, fingendo di essere lì per controllare il contatore elettrico. Ma, una volta dentro, si è richiuso la porta alle spalle e ha ordinato alla vittima di consegnargli il denaro. E, quando lei si è rifiutata, l'ha legata mani e piedi con del nastro adesivo ed ha razziato tutto quello che ha trovato nei cassetti. Cronaca, ancora da ricostruire nei dettagli, per la rapina avvenuta stamattina ai danni di una 74enne di Monte di Dio, nel centro di Napoli, soccorsa e trasportata all'ospedale dei Pellegrini.

Il finto tecnico si è presentato nell'appartamento intorno alle 9:30 di questa mattina, 8 luglio. Indossava degli abiti da lavoro, probabilmente aveva addosso anche loghi e targhette. Tutto per convincere l'ignara vittima che fosse realmente un inviato della compagnia elettrica e che fosse lì per un controllo di routine sul contatore. E il travestimento ha funzionato: la donna lo ha fatto entrare senza sospettare nulla, per poi accorgersi del raggiro quando era ormai troppo tardi.

Dopo aver velocemente cercato in mobili e cassetti, il criminale si è dato alla fuga lasciandosi alle spalle la donna legata e ferita. Le urla della vittima sono state sentite da alcuni vicini di casa, che le hanno prestato i primi soccorsi e hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli. La vittima è stata accompagnata in codice giallo al Pronto Soccorso del Pellegrini, le sue condizioni non destano preoccupazione; oltre alla paura, avrebbe riportato soltanto delle escoriazioni dovute alla breve colluttazione.

Gli agenti hanno avviato accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private installate nei paraggi, che potrebbero aver ripreso il finto tecnico in zona; probabile che l'uomo, verosimilmente con l'appoggio di complici, avesse già "studiato" le abitudini della 74enne e che sapesse che l'avrebbe trovata sola in casa.