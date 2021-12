Finisce fuori strada con l’auto, Raffaele muore a 21 anni a Grumo Nevano Tragico incidente a Grumo Nevano, nell’hinterland di Napoli: Raffaele, 21 anni, è uscito fuori strada con l’auto, schiantandosi contro il muro di un’abitazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aveva 21 anni Raffaele Guarino, la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa notte a Grumo Nevano, nell'hinterland napoletano. Ancora da ricostruire le cause dell'incidente, sul posto ci sono i carabinieri della vicina compagnia di Giugliano in Campania per coordinare i rilievi e le indagini. Si tratta dell'ennesima vittima di un incidente automobilistico, che purtroppo riguardano sempre più spesso i giovanissimi. Raffaele aveva compiuto 21 anni appena lo scorso settembre.

Stando alle prime ricostruzioni, l'automobile su cui viaggiava Raffaele è uscita fuori strada improvvisamente su via San Domenico, arteria del pieno centro di Grumo Nevano che allaccia il centro cittadino al vicino Asse Mediano. A quel punto, l'automobile si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione: l'impatto è stato tale che per Raffaele Guarino non c'è stato nulla da fare, il 21enne è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i carabinieri di Giugliano in Campania e le ambulanze del 118: la salma è stata trasportata al Policlinico di Napoli dove verrà sottoposta ad autopsia, per capire se il giovane possa aver avuto un malore mentre era alla guida oppure se sia trattato di una tragica fatalità. Sul posto i carabinieri, che hanno sequestrato l'automobile, stanno eseguendo tutti i rilievi del caso per capire dinamica e modalità dell'incidente. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini di eventuali telecamere di sicurezza presenti in zona: gli inquirenti stanno cercando di capire se vi fossero apparecchi che possano aver ripreso la dinamica dell'incidente all'altezza di via San Domenico dove è avvenuto lo schianto.