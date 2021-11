Finge un incidente stradale in Tangenziale, ma si era fatto male da solo: 50enne denunciato a Napoli L’uomo è stato denunciato dalla Polizia Stradale per simulazione di reato: lo scorso mese di settembre l’uomo ha denunciato di essere rimasto vittima di un incidente stradale ma si era fatto male da solo.

A cura di Valerio Papadia

Ha denunciato di essere rimasto vittima di un incidente stradale sulla Tangenziale di Napoli, con tanto di pirata della strada che dopo lo scontro si era dato alla fuga senza soccorrerlo. In realtà, l'uomo si era fatto male da solo, ma per ricevere un risarcimento aveva finto l'incidente: un 50enne è stato così denunciato dalla Polizia Stradale di Napoli per simulazione di reato.

Il falso incidente smascherato dalle telecamere della Tangenziale

Le indagini sono state condotte dagli agenti della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta: lo scorso mese di settembre, il 51enne ha denunciato ai poliziotti di essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto tre mesi prima sulla Tangenziale di Napoli, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali; non solo, secondo il racconto fornito dal 51enne, il conducente dell'altro veicolo, dopo lo scontro, non gli aveva prestato soccorso e si era dato alla fuga.

I poliziotti hanno però visionato le immagini delle telecamere presenti sulla Tangenziale di Napoli, grazie alle quali hanno scoperto le menzogne raccontate dal 51enne. Nella data in cui, secondo il racconto dell'uomo, sarebbe avvenuto l'incidente stradale, infatti, il 51enne era rimasto in panne con il suo scooter nel tratto di Tangenziale compreso tra le uscite di Corso Malta e Capodimonte. L'uomo si era così fatto spingere da un altro motociclista, ma ben presto era caduto dallo scooter, procurandosi alcune lesioni. Nella speranza di ottenere un risarcimento per le ferite riportate, l'uomo si è inventato così il finto incidente, ma è stato smascherato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.