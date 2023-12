Finge di chiedere l’elemosina nel ristorante, ma ruba il cellulare a un cliente: il furto ripreso in video La scena, ripresa dalle telecamere del locale – un ristorante in centro a Napoli – è stata condivisa sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

A cura di Valerio Papadia

È entrato nel ristorante e si è avvicinato a un tavolo, fingendo di chiedere l'elemosina. Poi, approfittando della distrazione dei clienti, ignari, ha allungato la mano e ha rubato un cellulare che si trovava sul tavolo. L'uomo è stato notato allora dal cameriere e allontanato perché non disturbasse i clienti, ma il furto era già messo a segno e il malvivente è uscito dal locale con il suo bottino. Questo è quanto accaduto in un ristorante dei Decumani, nel centro storico di Napoli, e ripreso in video dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

Il video è stato ripreso anche dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che lo ha condiviso sui social e ha scritto:

Questo soggetto va fermato quanto prima. Un abile ladro e truffatore che non lascia nulla al caso. Dalle immagini sembra proprio una tecnica ben collaudata e chissà quanti furti avrà già messo a segno. Fortunatamente la videosorveglianza lo ha ripreso chiaramente e non dovrebbe essere difficile per le forze dell’ordine individuarlo. Una cosa è certa, cittadini e turisti di questa città non trovano pace, devono stare sempre allerta pronti ad affrontare ogni pericolo, anche quando sei seduto al tavolo di un ristorante per goderti un po’ di riposo. Alla deriva criminale di questa città bisogna rispondere con fermezza, ribattendo colpo su colpo