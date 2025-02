video suggerito

Finestrino rotto e stereo sparito: brutta sorpresa per un automobilista dopo il cinema a Fuorigrotta L'automobilista, dopo aver assistito a un film al The Space Cinema a Fuorigrotta, ha trovato un finestrino dell'auto rotto, constatando che lo stereo era stato portato via. L'automobilista si è rivolto al deputato Borrelli per denunciare l'accaduto.

A cura di Valerio Papadia

La vita degli automobilisti napoletani non è facile, tra traffico e problemi a trovare parcheggio. Quando non si è costretti a pagare il parcheggiatore abusivo e si parcheggia regolarmente, può capitare che si debba fare i conti con i ladri. È quanto capitato a un automobilista a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, che, dopo aver visto un film al The Space Cinema in viale Giochi del Mediterraneo, è tornato all'auto, parcheggiata nei dintorni, e ha trovato un finestrino rotto: lo stereo all'interno dell'abitacolo era stato rubato.

Il malcapitato si è così rivolto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale ha raccontato la sua esperienza, inviando le foto del furto, che il deputato ha poi condiviso sui suoi profili social. “Francesco, sono appena uscito dal Med a Fuorigrotta, ecco come ho trovato la macchina. Non se ne può più” lo sfogo dell'automobilista, che si riferisce al cinema di Fuorigrotta ancora con la sua precedente denominazione.

Era stato lo stesso deputato Borrelli, nelle scorse ore, a raccogliere la denuncia di un altro automobilista napoletano che, dopo aver pagato la regolare sosta sulle strisce blu in via Marina, in zona Porto, si era rifiutato di assecondare le richieste di un parcheggiatore abusivo. Al suo ritorno, il malcapitato aveva trovato l'auto danneggiata e aveva così deciso di rivolgersi al deputato.