Fine del Ramadan, a Napoli migliaia in preghiera a piazza Garibaldi Migliaia di fedeli in piazza Garibaldi per la preghiera che “chiude” il mese del Ramadan islamica: lunga distesa di tappeti e turbanti dei fedeli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I fedeli in preghiera a Piazza Garibaldi. Foto Abdel El Mir / Instagram

A Napoli, migliaia di persone si sono radunate a piazza Garibaldi per la preghiera con la quale salutare la fine del Ramadan che cade oggi, venerdì 21 aprile. Non si tratta di un appuntamento come gli altri: il Ramadan è infatti uno dei Cinque Pilastri dell'Islam, e come tale è sentitissimo dalla comunità che lo festeggia in tutto il mondo. Nel capoluogo partenopeo, che ospita una grossa comunità islamica, non è certo la prima volta: già negli scorsi anni in occasione dell'ultimo giorno di Ramadan, in migliaia si sono radunati per la preghiera comune, in luoghi spesso diversi tra loro. Era capitato ad esempio in Piazza Mercato (dove si trova la Moschea di Napoli), ma anche a Piazza del Plebiscito.

L'Eid-al-Fitr, che in arabo vuol dire "rottura del digiuno", è iniziato questa mattina alle 8.30 a Piazza Garibaldi, nel largo piazzale davanti alla stazione: in tanti, entrando e uscendo dalla Stazione Centrale di Napoli, hanno notato la distesa di tappeti e di persone inginocchiate, che hanno iniziato le loro preghiere: "Chiediamo ad Allah di accettare il nostro digiuno, le nostre preghiere e che accetti il nostro pentimento cancellando i nostri peccati", si legge nella nota con cui l'Associazione Culturale Islamica Zayd Ibn Thabit aveva convocato i propri fedeli, "Chiediamo ad Allah la guida sulla giusta strada e la protezione da chi vuole deviarci". Preghiera che si è svolta con il massimo rispetto da parte di tutti, che anzi hanno dimostrato ancora una volta una forte sensibilità ed apertura mentale e spirituale nei confronti dei tanti cittadini napoletani di fede musulmana.