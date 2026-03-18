Fidanzati morti in un incidente in Cilento, lacrime ai funerali di Michele Pirozzi. Oggi quelli di Maria Magliocco

Michele Pirozzi e Maria Magliocco

È il giorno del dolore, in Cilento, per famiglie e amici di Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i due fidanzati di 28 e 24 anni morti in un incidente stradale a Montecorice, nel Salernitano, nella notte tra venerdì e sabato. I funerali del ragazzo si sono svolti questa mattina, 18 marzo, alle ore 10, nella chiesa della Madre Divina Provvidenza di Capaccio Paestum, davanti a una folla commossa che ha accompagnato la bara dall'abitazione della famiglia Pirozzi fino alla chiesa. In occasione dei funerali di Michele Pirozzi, il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha proclamato il lutto cittadino e un minuto di silenzio da osservare negli uffici pubblici e nelle scuole della città.

Nel primo pomeriggio odierno, alle ore 15 precisamente, si svolgeranno invece i funerali di Maria Magliocco: le esequie della ragazza avranno luogo nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Pisciotta, la cittadina cilentana della quale la 24enne era originaria. Anche in occasione dei suoi funerali, il sindaco di Capaccio Paestum ha disposto il lutto cittadino. Prima di procedere ai funerali, sul corpo dei due fidanzati è stata eseguita l'autopsia.

Indagato l'autista del furgone che si è scontrato con l'auto dei due fidanzati

L'incidente che ha spezzato le vite di Michele Pirozzi e Maria Magliocco si è verificato, come detto, nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, lungo la litoranea, nel territorio di Montecorice. I due fidanzati viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un furgone, guidata da un uomo di 42 anni. Dopo l'impatto, l'auto dei due ragazzi ha sfondato il guardrail ed è precipitata per circa 20 metri in una scarpata; per Michele e Maria non c'è stato nulla da fare.

Il conducente del furgone è stato sottoposto agli accertamenti del caso per verificare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue: il 42enne è risultato, così, positivo ai narcotici, ma ulteriori approfondimenti dovranno essere compiuti in questo senso. L'uomo, tuttavia, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale plurimo.