Fico: “Ritiro la querela della Regione a Report”. Ranucci: “Ha fatto bene, il giornalismo richiede sempre confronto”

Roberto Fico

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato che ritirerà la querela a Report, la trasmissione d'inchiesta giornalistica di Rai3 condotta da Sigfrido Ranucci. La querela pew diffamazione era stata presentata dall'Avvocatura dell'Ente regionale durante gli ultimi giorni di mandato dell'ex governatore Vincenzo De Luca (Partito Democratico). Fico ha reso nota la sua decisione ai consiglieri in Aula, durante la comunicazione delle sue linee programmatiche della sua legislatura.

La querela era stata presentata dopo la puntata dedicata alla situazione della sanità campana, che aveva generato diverse polemiche nella passata amministrazione regionale guidata da De Luca. Il ritiro della querela servirà a "dare un segnale di distensione da subito. La verità è rivoluzionaria e non abbiamo paura, ma va rispettata da tutti convintamente. La trasparenza del confronto è la base, ognuno potrà poi trarre il suo libero convincimento".

Ranucci: "È il tipo di amministrazione che vorremmo sempre"

"Questo è il tipo di amministrazione che vorremmo sempre", ha detto Sigfrido Ranucci, conduttore e "motore" della trasmissione d'inchiesta giornalistica a Fanpage.it poco dopo l'annuncio di Roberto Fico, "perché quando si solleva un problema da parte della stampa, del giornalismo investigativo, non ci si aspettano le querele, ci si aspetta un confronto, la capacità di poter discutere i suoi punti critici sollevati, questo per il bene comune, per il bene dei cittadini. Il giornalismo non è mai contro qualcuno, ma è a favore della comunità e della collettività", ha aggiunto ancora Ranucci.

"Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata": così aveva tuonato il presidente uscente Vincenzo De Luca all'indomani della puntata "incriminata" di Report sulla sanità in Campania. Un argomento sul quale però molti spettatori avevano condiviso quanto raccontato dallo stesso programma televisivo.