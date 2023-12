Festival di Sanremo 2024, Geolier porta Napoli sul palco dell’Ariston Amadeus, direttore artistico e conduttore, ha annunciato i cantanti in gara per il Festival di Sanremo 2024: tra loro c’è anche il rapper Geolier, idolo di giovani e giovanissimi. The Kolors e Big Mama gli altri artisti campani in gara.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Era l'evento televisivo più atteso di questo finale di 2023: oggi, al Tg Uno delle 13.30, Amadeus ha svelato il 27 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale più amata del nostro Paese, in diretta, ha annunciato i 27 "big" – a cui si aggiungono tre artisti provenienti da Sanremo Giovani – che si esibiranno sul palco dell'Ariston dal 6 al 10 febbraio: tra loro c'è anche Geolier, rapper napoletano, idolo di giovani e giovanissimi non soltanto all'ombra del Vesuvio.

All'anagrafe Emanuele Palumbo, classe 2000, Geolier è nato e cresciuto a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. In poco tempo, Geolier, nonostante l'uso costante del dialetto nelle sue canzoni, è riuscito a guadagnare una posizione di spicco nel panorama rap italiano – e musicale in generale. Niente ancora si sa sulla canzone che porterà sul palco del Festival di Sanremo, ma c'è la curiosità di scoprire se Geolier, anche all'Ariston, utilizzerà il dialetto oppure canterà in italiano.

The Kolors e Big Mama a rappresentare la Campania

Non si limita a Geolier la lista degli artisti campani in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ci sono, infatti, anche The Kolors e Big Mama. La band, capitanata da Stash (al secolo Antonio Fiordispino), è infatti originaria di Caserta, mentre la rapper (all'anagrafe Marianna Mammone) è invece nata e cresciuta ad Avellino.

L'elenco degli artisti in gara a Sanremo 2024

Fiorella Mannoia

Geolier

Dargen D'Amico

Emma

Fred De Palma

Angelina Mango

La Sad

Diodato

Il Tre

Francesco Renga & Nek

Sangiovanni

Alfa

Il Volo

Alessandra Amoroso

Gazelle

Negramaro

Irama

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

The Kolors

Big Mama

Ghali

Annalisa

Mr. Rain

Maninni

Ricchi e Poveri