Festeggiano lo Scudetto del Napoli facendo sfilare un asino vestito d’azzurro: denunciati Denunciati i responsabili dell’asino bardato d’azzurro e fatto sfilare la festa scudetto del Napoli. L’equino sequestrato e portato in un maneggio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non si placano le polemiche sull'asino vestito d'azzurro per festeggiare lo Scudetto del Napoli e fatto sfilare in strada a bordo di un furgoncino. I responsabili sarebbero stati però identificati e denunciati per maltrattamento di animali, mentre l'equino divenuto "popolare" suo malgrado dopo essere stato ripreso dai telefonini di quelli che erano in strada, sarebbe finito sotto sequestro e portato in un maneggio della provincia di Benevento. Lo ha comunicato Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana, e riportato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra.

"Continuo a ribadire che i festeggiamenti non devono essere una scusa per comportamenti barbari e per la tortura di poveri animali", ha commentato Borrelli, "è da balordi utilizzare un asinello e trasformarlo in un oggetto da esibire trionfanti senza tener conto che si tratti di un essere vivente con le sue peculiarità ed esigenze. Il povero animale colorato di azzurro e bardato con le bandiere della squadra del Napoli Calcio", ha aggiunto Borrelli, "è stato immobilizzato e portato in trionfo per le strade della città nei giorni di maggiore entusiasmo per la vittoria dello scudetto. Siamo felici di apprendere che ora si trovi in un maneggio, e ci auguriamo che per i responsabili vengano previste pene severissime", ha concluso il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Anche Ilaria Fagotto, presidente della Lega Antispecista Italiana che ha dato per prima la notizia, si è augurata riguardo al sequestro dell'animale da parte delle forze dell'ordine: "Spero non glielo ridiano a vita".