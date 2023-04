Festa Scudetto, tutte le maglie dei calciatori del Napoli ad un balcone del Vomero A via Luca Giordano al Vomero, le maglie dei calciatori del Napoli esposte ad un balcone: la città si prepara sempre alla sempre più vicina festa Scudetto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le maglie dei calciatori del Napoli esposte ad un balcone di via Luca Giordano, al Vomero. Si tratta dell'ultimo, in ordine di tempo, dei festeggiamenti "privati" in corso di allestimento nel capoluogo partenopeo e non solo in vista del sempre più imminente Scudetto partenopeo. Un balcone intero allestito come il palco di un teatro, con bandiere, sciarpe e soprattutto le magliette dei calciatori che compongono la rosa che, scaramanzia permettendo, si apprestano a vincere il titolo numero 121 di Campioni d'Italia nella storia della Serie A.

Preparativi che, gradualmente, sono iniziati di fatto già a fine febbraio ma che con il mese di marzo ed un vantaggio azzurro sempre più consistente sono continuati a velocità sempre maggiore. Al punto che in città, ormai, è già partito il conto alla rovescia per la grande data, attesa 33 anni. Dal Centro Storico a Fuorigrotta, dal Vomero a Ponticelli, la città ormai vive immersa in una lunga serie di bandiere, striscioni e festoni, talvolta anche con qualche problema alla circolazione dei veicoli.

Non fa eccezione la provincia partenopea: da Ercolano a Castellammare di Stabia, da Pozzuoli a Nola, è un tripudio di bandiere e colori bianco-azzurri un po' ovunque. E il "riscatto" meridionale ha fatto rompere gli indugi anche nelle altre città. A Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, in tanti espongono ormai le bandiere azzurre ai balconi: nel capoluogo della valle dell'Irno, inoltre, c'è grande speranza che la festa scudetto possa coincidere con la salvezza della Salernitana. Da qui, la scelta di molti tifosi granata di esporre la doppia bandiera: quella granata per la squadra dell'Ippocampo e quella azzurra per il Napoli. Per una doppia festa che potrebbe riguardare, di fatto, entrambe le città.