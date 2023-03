Festa Scudetto, De Luca ai tifosi della Salernitana: “Abbiate comportamenti di civiltà e rispetto” Il presidente De Luca ha invitato ad “avere rispetto per i valori sportivi” in vista del sempre più probabile scudetto del Napoli, “Lo dico anche ai tifosi della Salernitana”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una festa per lo scudetto del Napoli che sia un momento "di serietà e correttezza", anche da parte dei tifosi di altre squadre. Questo l'augurio di Vincenzo De Luca nella consueta diretta del venerdì pomeriggio sui social. Tra i vari temi toccati, c'è anche lo sport: in primis, gli auguri ad Irma Testa, campionessa del mondo di boxe, e poi un lungo passaggio sul calcio, in vista della sempre più imminente festa per le strade di Napoli e della regione intera. "Ci si avvicina alla vittoria del campionato italiano da parte del Napoli", ha detto il presidente della Regione Campania, "e vorrei invitare tutti, in modo particolare per tifosi di altre squadre ad avere un atteggiamento di grande serietà e di grande correttezza".

De Luca si è poi rivolto in particolare ai tifosi della Salernitana dopo le polemiche in seguito ad un comunicato di alcuni ultras granata che invitavano a "marcare il territorio" esponendo solo bandiere granata e non quelle azzurre del Napoli. "Suggerimento" in realtà poco ascoltato, perché in molti stanno invece mettendo ai balconi le doppie bandiere, sperando di festeggiare la salvezza della Salernitana nel giorno dello Scudetto del Napoli: il derby è previsto per sabato 29 aprile.

"Lo dico anche ai tifosi della Salernitana: credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto", ha proseguito De Luca, "il Napoli ha condotto un campionato davvero straordinario che credo passerà alla storia dello sport del nostro paese. Occorre avere rispetto per i valori sportivi e occorre trasmettere alle giovani generazioni valori di solidarietà e valori di civiltà. Non sono più tempi per diffondere vecchie abitudini sbagliate", ha concluso De Luca, "per alimentare tensioni francamente intollerabili con i tempi moderni. Mi auguro che tutti quanti sappiano esprimere apprezzamento e rispetto per i valori sportivi e avere sempre comportamenti di grande civiltà".