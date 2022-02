Festa in strada e fuochi d’artificio per Miss Italia, Zeudi torna a Scampia Festa con fuochi di artificio, musica e brindisi a Scampia per il ritorno di Zeudi Di Palma, la 20enne napoletana incoronata Miss Italia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fuochi di artificio, bagno di folla, fasci di fiori, musica e brindisi e uno striscione con la sua foto, la corona, il nome e una sola semplice frase: "Hai vinto!". Hanno accolto così a Scampia il ritorno a casa di Zeudi Di Palma, incoronata Miss Italia 2021 a Venezia. Gli abitanti del quartiere dell'area nord di Napoli hanno organizzato una grande festa in strada per ricevere degnamente la giovane ventenne, studentessa universitaria, di rientro dal concorso di bellezza femminile più famoso del Paese.

La vittoria dedicata alla mamma

La festa a pochi passi dal murales di Jorit della metropolitana. Zeudi, emozionatissima, ha voluto dedicare la vittoria alla mamma Maria Rosaria, perché ha fatto in modo di farla arrivare fino a questo grande traguardo. Non sa ancora cosa farà nel futuro. Ma vuole rendere orgogliosa sua mamma e la sua famiglia e spera di esserci per ora riuscita. Tutti devono credere in sé stessi, queste le sue parole, tra la commozione generale della folla.

Zeudi, studentessa di sociologia ma anche modella e appassionata di sport e fitness, ha salutato i tanti amici e abitanti della zona che si sono stretti con affetto e orgoglio intorno a lei ed all'inseparabile madre. Presente anche una rappresentanza dell‘associazione "La lampada di Scampia", fondata dalla mamma di Zeudi per promuovere e difendere ragazzi a rischio, attività nella quale anche la neo Miss Italia è fortemente impegnata. Nei prossimi giorni Zeudi è attesa anche dall'incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, che l'ha invitata in municipio dopo essere stato tra i primi a congratularsi definendola "orgoglio di Scampia e di tutta Napoli".